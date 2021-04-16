İran duyurdu: “Uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeyi başardık”

İran Parlamento Sözcüsü Mohammad Qalibaf, İran'ın yüzde 60'lık uranyum zenginleştirmesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 15:04
İran duyurdu: “Uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeyi başardık”
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İran'ın Natanz nükleer tesisine gerçekleştirilen ve Tahran'ın İsrail'i suçladığı sabotajdan sonra Tahran yönetimi salı günü yaptığı açıklamayla Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine gölge düşürerek uranyum saflığını yüzde 60 oranında zenginleştirmeye karar verdiğini duyurmuştu.

Qalibaf Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 00:40'ta İranlı bilim insanlarının uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeyi başardıklarını açıklamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Uranyum yüzde 90 saflık düzeyine kadar zenginleştirildiğinde nükleer silah yapılması mümkün hale geliyor.


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