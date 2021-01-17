İran, elektrik kesintisinin faturasını kripto para madenciliğine kesti

17 Ocak 2021 Pazar, 16:58

Yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisiyle ilgili İran’dan yetkililer kripto para madenciliğini suçladı. Washington Post'un haberine göre, kripto para madenciliğiyle ilgilenen İranlılar, bu suçlamaları kabul etmedi ve sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

MADENCİLERİN ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE İLGİSİ YOK

Tahran’da kripto para araştırmacılığı yapan Ziya Sadr şunları söyledi:

“Madencilerin elektrik kesintileriyle hiçbir ilgisi yok. Madencilik İran’ın toplam elektrik kapasitesinin çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor. İran’daki elektrik şebekesinin kötü yönetimi ve çok korkunç durumuyla elektrik santrallerinin miadını doldurmuş donanımının şebekeyi desteklemeyeceği herkesçe bilinen bir gerçek.”

NEREDEYSE EŞİT

İran Blockchain Derneği yönetim kurulunun üyelerinden biriyse kripto para madenciliğinde kullanılan elektrik miktarının, elektrik dağıtımında meydana gelen kayıpla neredeyse eşit olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

BİN 620 ÇİFTLİK KAPATILDI

İran Enerji Bakanlığı’ndan Mustafa Recep Maşadi, yetkililerin yasadışı kripto para madenciliğine de odaklandığını belirtmiş, 250 MWh elektrik tüketen bin 620 çiftliği kapattıklarını açıklamıştı. Madenciliği gerçekleştirenlerin yargılanacağını da belirtmişti.

Kaynak: Independent Türkçe