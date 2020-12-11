İran, Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü’de katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiire İran’dan sert tepki geldi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir ve kullandığı ifadeler İran'ın tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.
Hatibzade açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak tepki göstermişti. Zarif paylaşımında, "Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!" ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN'DAN ARAS ŞİİRİ
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;
“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”
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