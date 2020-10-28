İran, Karabağ için kalıcı ateşkes önerisi hazırladı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:29

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Ceva Zarif, "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı. Siyasi işlerden sorumlu yardımcım (Abbas Erakçi) konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan'ı ziyaret edecek" dedi.

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yaşanan sorunun barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İRAN'DAN DÖRT BAŞKENTE ZİYARET

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi'nin bugün Bakü'ye gideceğini, önümüzdeki günlerde Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini duyurdu.

ERMENİSTAN 3. KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETMİŞTİ

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, dün üçüncü kez insani ateşkes anlaşmasını ihlal edip, Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1'i çocuk 4 sivilin hayatını kaybetmesine, 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.