İran Meclisi nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti

01 Aralık 2020 Salı, 10:57

Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen tasarının ana hatları, 290 kişilik mecliste 251 oyla kabul edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, mecliste kabul edilen tasarının Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde nihai onayı alıp yasalaşması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak. Düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak.

EK PROTOKELDEN AYRILMA ÇAĞRISI

Tasarı ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının tasarının nihai onayının ardından gelecek 2 aylık süreç içerisinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokelden ayrılma çağrısında bulunuyor.