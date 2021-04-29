İran’a karşı ‘çalışma grubu

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Viyana’da İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesinin ele alındığı görüşmeler sürerken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat önceki gün Washington’da bir araya geldi. Reuters’ın haberine göre görüşmede, İran’ın insansız hava araçları ve hassas güdümlü füzelerine karşı bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki yetkilinin İran’ın son dönemdeki nükleer programına ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Devrim Muhafızları’ndan yakındığı ses kaydının basına sızması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Diplomasi ile askeri alan arasındaki sinerji ihtiyacına dair gizli bir teorik konuşmanın, ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusuna dönüştürülmesine çok üzüldüğünü” belirtti. Sızıntılarda eleştirdiği, ABD tarafından Ocak 2020’de öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi övdü. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Zarif’in ses kaydının, Viyana’da nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmelerde “başarıya yaklaşıldığı sırada içeride ihtilaf çıkarmak için” yayımlandığını söyledi.