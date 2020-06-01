İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:14
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Honc kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.29'da kaydedildi.

Depremin 2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


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