İran'da 'satanist' operasyonu: 42 gözaltı!

İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde ‘şeytana tapmakla suçlanan’ 42 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 13:55
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AA’nın İran resmi ajansı IRNA’dan aktardığına göre, Mazenderan başsavcılığı, Çalus ilçesinde satanist ayin düzenlediği tespit edilen bir gruba operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan kişilere ait 11 otomobile el konulduğu, istihbarat birimlerinin grubun lideri olduğunu belirlediği bir kişinin tutuklandığı belirtildi.


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