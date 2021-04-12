İran’daki nükleer tesise saldırıda rolü olan bir kişi gözaltında
İran İstihbarat Bakanlığı, İsfahan’da bulunan Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İran medyasının ülkenin İstihbarat Bakanlığı’ndan bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, İsfahan’da bulunan Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırıda tesisin elektrik dağıtım ağına zarar veren bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İran İstihbarat Bakanlığı yetkilisi, diğer faillerin bulunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırıda tesisin elektrik dağıtım ağına zarar veren kişi gözaltına alındı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair teknik incelemeler ise sonlandı ve hasar gören bölümün yeniden faaliyete geçmesi için işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.
İran’ın İsfahan şehrinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nde dün bir kaza meydana geldiği rapor edilmişti. Ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz Nükleer Tesisi’nde kaza olmadığını, tesise ‘terör saldırısı’ düzenlendiğini açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise terör saldırısına ilişkin yaptığı ilk yorumunda İsrail’i hedef göstererek, saldırının intikamının İsrail’den alınacağını söylemişti.
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