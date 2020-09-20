İran'dan ABD'ye 'uluslararası topluma dön' çağrısı
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının başlatılmasına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD uluslararası alanda yalnız kalmıştır. Tahran’dan Washington’a mesajımız uluslararası topluma geri dönmesidir” dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında ABD tarafından tekrar aktif edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını değerlendirdi. Hatipzade, Washington yönetiminin İran'a yönelik iddialarında yalnızlaştığını ve kendi sorumluluklarını unuttuğunu belirterek, “ABD zorbalıklarını bir kenara bırakarak uluslararası topluma geri dönmelidir. Bu şekilde uluslararası toplum ABD'yi kabul edecektir” ifadesini kullandı.
Hatipzade, “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo kendi hayal aleminde dahi güvende değil. ABD'nin uyguladığı politikalar ve yalanlar dünyaya savaş, ölüm ve yıkım dışında bir şey getirmedi” dedi.
ABD'nin nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını tekrar başlatmasına tepki gösteren Hatipzade, “ABD uluslararası alanda yalnız kalmıştır. Tahran'dan Washington'a mesajımız uluslararası topluma geri dönmesidir” ifadesini kullandı.
ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları tetik mekanizmasını kullanarak yeniden yürürlüğe soktuğunu duyurmuştu.
ABD, 18 Ekim'de sona erecek olan 13 yıllık silah ambargosunu uzatmak için geçtiğimiz ay BM'ye başvuruda bulunmuş ancak diğer ülkelerin destek vermemesi nedeniyle karar çıkmamıştı. ABD yönetimi ise İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini delil göstererek İran'a yönelik silah ambargosunu uzatacak tetik mekanizmasını hayata geçirdiğini açıklamıştı.
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