İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 14:03
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini bildirdi.


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