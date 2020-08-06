İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Siyasi yasaklı olmasından dolayı sürgünde yaşadığı İstanbul’da geçen haftalar koronavirüse yakalanan İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Gazeteci Yazgülü Kayıkçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cavit Murtezaoğlu'nun vefatını duyurdu.
İran Tebriz'de doğan Azerbaycan Bakü konservatuarından mezun olan Cavit Murtezaoğlu, caz formatıyla buluşan ve makamsal yapıya dayanan müziğini "Caz-makam' olarak tanımlıyor.
100'ün üzerinde bestenin yanında "O 3 (Leyla-Mecnun)" ve "Pir Sultan" adlı iki operete imza atan Murtezaoğlu, müzik yazımı, çalışmaları içinde, birçok yeni makam çeşnileri, ses dizimleri ve armoniler yarattı.
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