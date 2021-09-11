İrfan Buz: "Penaltımız verilse, gidişat nasıl olurdu?"

11 Eylül 2021 Cumartesi, 23:36

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan İrfan Buz "Beşiktaş bizden üstündü. Beşiktaş, haklı bir galibiyet aldı. Ama bize göre penaltımız vardı. Hakkımız olan o penaltımızı verin. 1-0 öne geçelim, bakalım gidişat nasıl olur." dedi.

Açıklamalarına devam eden İrfan Buz "Penaltımız verilmedi, o sırada ilk golde oyuncumuz dışardaydı ve golü yedik. Sonra 10. dakikada iki oldu ve geri dönmek kolay değil. İkinci yarı belki maçı çevirebiliriz diye düşündük ama 49. dakikada şanssız bir gol yedik. Coşkulu da bir Beşiktaş vardı, cevap veremedik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buz, ligde aldıkları iki galibiyetten sonra Beşiktaş maçına çıktıklarına hatırlatarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ı sahasında coşkulu ve istekli bekliyorduk. Buna cevap vermek istedik. Çok erken iki gol yedik. Genel anlamda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı. Cevap veremedik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık." diye konuştu.

Maçta penaltılarının verilmediğini savunan İrfan Buz, "Birinci pozisyonda bize göre yüzde 100 penaltı var. Hakkımızsa penaltı verilmesi gerekiyor. Oyun daha farklı bir yöne gidebilirdi. Ancak Beşiktaş'ı kutluyorum. Kendi sahalarında iyi bir müsabaka ortaya çıkardılar. Biz istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Analizlerimizi yapıp, önümüze bakacağız. Önemli oyuncularımız da dönecek. Onlarla birlikte inşallah kendi sahamızda Karagümrük'ü yenerek, 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.