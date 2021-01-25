İrfan Can için masadaki teklifler !..

25 Ocak 2021 Pazartesi, 15:26

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı.

Galatasaray'ın teklifi ile Başakşehir'in istekleri arasında uçurum var. Geçtiğimiz günlerde görüşmek için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz milli futbolcunun transferi için lik görüşmeyi yapmıştı. O günden bu yana bazı teklifler ve istekler revize edildi ama genel görüntü şöyle;

-Galatasaray, İrfan Can için 4 milyon Avro ve sonraki satıştan % 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve 'ya satılmazsa' nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

-Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5 milyon Avro'ya çıkardı ve yine % 50 pay önerdi.

Başakşehir Yönetimi ise 3 seçenek sundu;

- 10 milyon Avro + Emre Kılınç

- 12 milyon Avro ve sonraki satıştan % 20 pay

- ya da takassız ve paysız 14 milyon Avro

Bu durum Galatasaray'ı çıkmaza sürüklerken Fenerbahçe'nin de devreye gireceği iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin Mesut Özil transferine rağmen İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den isteyip istemeyeceği ve Galatasaray'a oranla daha cazip teklifler sunup sunmayacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde belli olacak.

Öte yandan takım içinde de yetenekli oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken takım arkadaşları "İrfan bu sezonu burada tamamlar" yaklaşımında bulundular.

