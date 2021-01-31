İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

31 Ocak 2021 Pazar, 21:55

Fenerbahçe, Galatasaray'ın son anda pazarlıktan çekildiği Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İki kulüp anlaştıktan sonra Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ile görüşme yaptı. Başakşehir'le para ve takas konusunda anlaşmaya varıldı. Kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra takas yapılacak oyuncularından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Emre Belözoğlu'nun talimatıyla Tolga Ciğerci de Başakşehir kulüp binasına geldi. Anlaşma şartları Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, 8 milyon Avro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 ek ödeme şeklinde olacak.

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde imza attırdığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Başakşehir Stadı’na geldi.

Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç ve Fenerbahçe TV çalışanları Başakşehir Stadı’na giriş yaptı.

İrfan Can kahve ile poz verirken Fenerbahçe formasını da giydi.