İrfan Fidan'dan, "eşine şiddet uyguladığı" yönündeki iddialara, ‘FETÖ’lü yanıt
Fidan, eşini darp ettiği iddialarına ilişkin “Anayasa Mahkemesi adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu” dedi. HSK ise kendilerine şikâyet dilekçesi gelmediğini açıkladı.
Yargıtay’a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eşini darp ettiği ve adının bazı rüşvet olaylarına karıştığı iddialarını, “FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu” olarak niteledi. Fidan, iddialar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) Fidan’ın eşinden herhangi bir şikâyet dilekçesi gelmediğini açıklandı.
HSK’DEN AÇIKLAMA
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Fidan’ın öğretmen olan eşinin, Fidan’ın özel hayatıyla ilgili “bir sırrı öğrendiği”, ikili arasında çıkan kavgada Fidan’ın eşini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen eşin, İrfan Fidan’ı HSK’ye şikâyet ettiği öne sürüldü. Söz konusu şikâyetin sadece darp ile ilgili olmadığı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını da içerdiği öne sürüldü.
Cumhuriyet’e açıklama yapan Fidan, iddiaları yalanlayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fidan, “Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım” dedi. Fidan, böyle bir iddianın neden ortaya atıldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu.”
Fidan, “Kim ya da kimler hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
İddiaların ardından HSK’den yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada, üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikâyet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de bahsedilen iddiaları içeren bir şikâyet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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