Irkçı hakemin sabıka dosyası kabarık!
Webo’ya ırkçı saldırıda bulunan Coltescu’nun daha önce ülkesinde ceza aldığı, bunun üzerine de 2008 yılında intihara kalkıştığı anlaşıldı.
PSG-BAşakşehir maçının ırkçı dördüncü hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Constantin Coltescu’nun, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı saldırı sonrası iki takım da sahadan çekilmişti.
İki hafta önce FIFA listesinden silinen ve son Avrupa maçına çıkan 43 yaşındaki Coltescu’nun, sıkıntılı bir hakem olduğu ortaya çıktı.
Webo’ya ırkçı saldırıda bulunan Coltescu’nun daha önce ülkesinde ceza aldığı, bunun üzerine de 2008 yılında intihara kalkıştığı anlaşıldı. Yeni aldığı lüks araba sonrası hakkında soruşturma başlatan Romanya Hakem Kurulu, Coltescu’nun rüşvet aldığına karar verildi. Coltescu, arabayı kendi parasıyla aldığını söylese de kurulu ikna edemedi.
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