Irkçı ifadelere Galatasaray'dan dava!

01 Aralık 2020 Salı, 22:35

A Spor'da yayınlanan spor programında yorumcu Emre Bol, Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için ırkçı ifadeler kullandı. Sosyal medyada gündem olan Bol'a Galatasaray'ın dava açacağı öğrenildi..

Emre Bol, Diagne için "Senegal'de bu kim bilir okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu geldi burada topçu oldu" ifadeleri kullandı.

Çiğdem Ceylan'ın Diagne'nin fizik gücüne dikkat çekmesi üzerine Bol, "Sakatlanmıyor da buna sopayla vur kafasına bir şey olmaz buna. Maşallahı var. Hakikaten bir şey olmaz yolda görsen korkarsın adamı." ifadelerini kullandı.

Ceylan'ın Diagne'nin şampiyonluk kutlamalarına da katılmadığı yorumu üzerine ise Bol, şu skandal ifadeleri kullandı:

Bunlar cahil çocuklar. Senegal'de bu kim bilir okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu geldi burada topçu oldu. Adam cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım.