Irkçılara karşı ‘buraya aitiz’ haykırışı

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Asyalı deyimi genel olarak Çin, Vietnam, Tayland, Filipinler, Kore, Malezya, Hindistan ve Japon asıllıları ve ABD’de doğmuş olanları da kapsıyor. Ülkede Asya kökenlilere ilişkin kimi araştırma toplum genelinde daha eğitimli, çalışkan ve ekonomik güçlerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. İş dünyasında etkinler. Farklı inanç kesimlerinden olanlar var, ancak yine kimi araştırma çoğunluğun laik görüş yapısında olduğuna işaret ediyor. Genel olarak büyük metropollerde yaşıyorlar. Yoğun olarak Los Angeles, New York ile San Fransisko bölgesindeler.

3800 AYRIMCI TUTUM, SALDIRI

ABD’de son günlerde Asya kökenlileri gündeme taşıyan konu ise ne yazık ki onları hedef alan saldırılarda yaşanan artış. Son saldırılardan biri geçen ay Atlanta’da yaşandı. Saldırgan, Asyalı kadınların çalıştığı 3 kaplıca türündeki işyerine saldırdı, 6’sı Asya kökenli 8 kadını öldürdü. Kanlı eylem, ülkede bir yandan bireysel silahlanmaya yönelik tepkilerin sürdüğü diğer yandan da Trump’ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde Covid-19 salgını vurgusu da dahil Çin’i hedef alan açıklamalarının ırkçı çevrelerde yankı bulduğu yorumlarının arttığı dönemde geldi. Geçen ay açıklanan bir araştırmaya göre son bir yılda ülkede Asya kökenlilere karşı 3800 ayrımcı tutum ve ırkçı saldırı düzenlenmiş. Amerikan Psikoloji Derneği nefret suçunu şöyle tanımlıyor: “Nefret suçu bir insan veya mala karşı önyargı ile bir ırk, din, sakatlık, cinsel nitelik veya cinsel eğilimlere yapılan saldırı suçudur”. Araştırmalarda nefret suçu işleyenlerin çoğunlukla korku, cehalet, kızgınlık ve kıskançlıkla hareket ettikleri belirtiliyor. Atlanta’daki saldırı tüm ülkede infial yarattı. Zanlı, kendisinin seks bağımlısı olduğunu savunarak ırkçılık suçlamalarını reddetti. Kimi yorumda Asyalı kadınları hedef seçen saldırganın kadın düşmanı olduğu iddiası da aktarıldı.

ABD’de siyahlara yönelik ayrımcılık, ölümcül polis şiddetine karşı eylemler sürerken Asya kökenli toplumu da hedef alan ırkçılıkla toplum diken üstünde. Gözler Biden yönetiminin ülkede sıkça dile getirilen sistematik ırkçılığa, bireysel silahlanmaya yönelik ne tür adımlar atacağında. Atlanta’da yaşanan saldırı sonrasında ülkenin pek çok bölgesinde başta Asya kökenli gruplar olmak üzere binlerce kişi meydanlara çıktı. Protestolarda “Biz buraya aitiz”, “Nefrete son” sloganları atıldı.

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