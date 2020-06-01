Irkçılık karşıtı öfke ayaklanmaya dönüştü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

ABD, polisin siyahlara yönelik şiddet ve yargısız infazlarının son kurbanı olan George Floyd’un ölümünün ardından patlak veren ve tüm ülkeye yayılan ayaklanmalara sahne oluyor. Polislerin yargılanması ve güvenlik sisteminin reformdan geçirilmesi talebiyle düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Protestoların beşinci günü olan önceki gün, New York’un da aralarında olduğu birçok şehirde “Floyd için adalet” yürüyüşleri düzenlendi. Philadelphia’da gece boyu devam eden gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalar sonucu 13 polis yaralandı, en az 35 kişi gözaltına alındı. Kentte bazı dükkânlar yağmalandı, polis araçları kundaklandı. Protestoların önünü alamayan Trump çareyi sokağa çıkma yasağı ilan etmekte buldu. Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington ve Philadelphia’da sokağa çıkmak yasaklanırken Portland ve Louisville’de de gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Telefonlara acil uyarı gönderilerek protestoculardan evlerine dönmeleri istendi. Trump’ın gösterilerin bastırılması için ordu birliklerine görev verileceğini belirtmesinin ardından Minneapolis’e orduya bağlı çok sayıda askeri araç girdi.

Floyd’un geçen hafta bir polis görevlisi tarafından “sahte para kullandığı” şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra ters kelepçeli halde boynuna baskı yapılarak öldürüldüğü Minneapolis, isyanın merkezi konumunda. Floyd’un ölümüyle ilgili “üçüncü derece cinayet” ve “taksirle adam öldürme” ile suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44) bugün yargıç karşısına çıkacak.

EYLEMCİLERE TEHDİT

Trump’ın talimatıyla Ulusal Muhafız Birlikleri’nin de devreye sokulduğu Washington’da ise Beyaz Saray’ın önündeki göstericilerle gizli servis görevlileri ve polis arasında arbede yaşandı. Trump, taraftarlarını Beyaz Saray önünde kendisine destek olmaya çağırdı. Olaylardan “Antifa”yı (antifaşist cephe) ve “radikal solu” sorumlu tutan Trump, Twitter’dan, eylemlere destek veren Antifa için, “ABD, Antifa’yı terör örgütü olarak tanıyacak” açıklamasında bulundu. Eylemcilerin çitleri aşmaya çalışmadığını kaydeden ABD Başkanı, “Buna yeltenselerdi, gördüğüm en saldırgan köpekler ve en uğursuz silahlarla karşılanacaklardı” dedi.

MUHABİRLER DE YARALANDI

Protestoları izleyen gazeteciler de polis müdahalesinin ve gözaltılarının hedefinde. Reuters, dün Minneapolis’te görevli iki gazetecisinin plastik mermiyle yaralandığını duyurdu. Kameraman Julio-Cesar Chavez’in kaydettiği görüntüde, polisin dik açıyla doğrudan Reuters ekibini hedef aldığı anlaşılıyor. Geçen hafta Minneapolis’ten canlı yayın yapan CNN ekibi, gözaltına alınmış kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Öte yandan, ABD’ye yayılan protestolar, Avrupa’daki ABD temsilcilikleri önünde de örgütlendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da dün, ‘#BlackLivesMatterUK’ tarafından düzenlenen protestoya çok sayıda kişi katıldı. Almanya’nın başkenti Berlin ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da protestolar vardı.