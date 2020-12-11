Irkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor
UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, ‘Çingene’ sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.
Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint German ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık olayı soruşturması büyüyor. UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, ‘Çingene’ sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.
Maçın 13. Dakikasında 4. Hakem Sebastian Coltescu’nun (43), Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'yu işaret ederek, ırkçı bir söylemde bulunması üzerine Başakşehir maçtan çekilmişti. PSG'nin ünlü futbolcuları da bu harekete destek vermişti. Maç ertelenmiş ve bir gün sonra oynanmıştı.
ROMANYALI GAZETECİ ORTAYA ÇIKARDI
Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözler Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu tarafından incelendi. Sözlerden bazıları gazeteci tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.
Roşu, paylaşımında Başakşehir'den bir kişinin “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam“ dediğinin duyulduğunu ifade ediyor. Olayın, orta hakem Ovidiu Hategan’ın, futbolcular ile konuştuğu sırada yaşandığı gözleniyor. Ancak sözleri kimin kullandığı net olarak belli olmuyor.
UEFA'nın bu sözleri de soruşturmaya aldığı belirtildi.
Kaynak: Skor
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