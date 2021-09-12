İrlanda Güzellik Yarışması'nda bir ilk: Siyahi bir yarışmacı İrlanda Güzeli unvanını kazandı

12 Eylül 2021 Pazar, 14:07

Miss Ireland 2021 güzellik yarışmasını Pamela Uba kazandı. Uba bu unvanı kazanan ilk siyahi güzel oldu. 26 yaşındaki Pamela Uba'nın sevinci dikkat çekti.

Miss Ireland yarışması 1947'den beri yapılıyor.

HEM MODEL HEM BİLİM İNSANI

Pamela Uba model ve tıp bilim insanı olarak çalışıyor. Uba 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Güney Afrika'dan İrlanda'ya göç etmiş.

Haber Global'de yer alan habere göre, Uba o günleri anlatırken "Uçağımız İrlanda'ya indiğinde etrafta silah sesleri duymamak bana çok garip gelmişti" diye konuşmuştu.

Uba, İrlanda pasaportuna hak kazandığında ağladığını da söylemişti.

Pamela Uba, Porto Riko'da yapılacak 70. Miss World yarışmasında İrlanda'yı temsil edecek.