İrlanda’nın ruhu; Joyce!
James Joyce, Dublinliler’de doğup büyüdüğü kentinin yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor. Joyce’un 1905’te tamamladığı Dublinliler’i; konu ettiği yaşamlar ve kullandığı dil yüzünden İrlanda'da ve İngiltere'de yayınevlerince ahlâka aykırı bulunup kabul edilmemiş, yayımlanması yılları bulmuştu.
James
Joyce, Dublinliler'de Joyce sarsılmayan bir gerçekçilikle, doğduğu ve büyüdüğü
Dublin'de yüzyıl sonunda yaşamdan kesitler sunuyor.
Dublin'in
yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve
bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor.
Joyce
bir ölümle başlayan ve "Ölüler" ile sona eren on beş hikâyesinde şehrin
farklı katmanlarında gezinmekle kalmıyor, aynı zamanda kentini ve İrlanda'yı
özetleyen manevi felç, pişmanlık ve iki arada kalmışlık gibi hisleri de bu
kitabın her bir satırına işliyor.
Yazarın
1905 yılında tamamladığı bu hikâye derlemesi konu ettiği yaşamlar ve kullandığı
dil yüzünden İrlanda'da ve İngiltere'de yayınevlerince ahlâka aykırı bulunup
kabul edilmemiş; yayımlanması, ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Olarak
Portresi’yle aynı zamanı bulmuştu.
Dublinliler / James Joyce / Çeviren: Murat Belge / İletişim Yayınları / 276 s.
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