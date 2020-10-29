İrlanda’nın ruhu; Joyce!
James Joyce, Dublinliler’de doğup büyüdüğü kentinin yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor. Joyce’un 1905’te tamamladığı Dublinliler’i; konu ettiği yaşamlar ve kullandığı dil yüzünden İrlanda'da ve İngiltere'de yayınevlerince ahlâka aykırı bulunup kabul edilmemiş, yayımlanması yılları bulmuştu.
James Joyce, Dublinliler'de Joyce sarsılmayan bir gerçekçilikle, doğduğu ve büyüdüğü Dublin'de yüzyıl sonunda yaşamdan kesitler sunuyor.
Dublin'in yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor.
Joyce bir ölümle başlayan ve "Ölüler" ile sona eren on beş hikâyesinde şehrin farklı katmanlarında gezinmekle kalmıyor, aynı zamanda kentini ve İrlanda'yı özetleyen manevi felç, pişmanlık ve iki arada kalmışlık gibi hisleri de bu kitabın her bir satırına işliyor.
Yazarın 1905 yılında tamamladığı bu hikâye derlemesi konu ettiği yaşamlar ve kullandığı dil yüzünden İrlanda'da ve İngiltere'de yayınevlerince ahlâka aykırı bulunup kabul edilmemiş; yayımlanması, ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’yle aynı zamanı bulmuştu.
Dublinliler / James Joyce / Çeviren: Murat Belge / İletişim Yayınları / 276 s.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!