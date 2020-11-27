İş adamlarına tuzak kurup 1.7 milyon gasp eden çete çökertildi
İş adamlarını bitcoin alma ya da ticaret yapma bahanesiyle kandırıp toplam 1.7 milyon TL gasp eden şahıslar yakalandı. Şüphelilerin bir kişiyi de sokak ortasında elektroşok cihazıyla gasp ettikleri ortaya çıktı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 9 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Kamal A. (29) iş görüşmesi yapmak için bir kişiyle buluştu. Görüştüğü şahsın bir süre sonra dışarı çıkmasının ardından içeri yüzleri maskeli 4 kişi girdi.
Bu kişiler Kamal A.’nın başına silah kabzasıyla vurup darp ettikten sonra Kamal A.’nın 30 bin Dolar ve 10 bin TL değerinde cep telefonuyla birlikte kimlik kartı ve ehliyetinin bulunduğu çantasını alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Kamal A. polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerlerde ve
çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler 18 Kasım günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
SOKAK ORTASINDA ELEKTROŞOK CİHAZIYLA BAYILTIP GASP ETMİŞLER
Ekiplerce yapılan çalışmalarla, şüphelilerin 11 Mart’ta Beyoğlu’nda meydana gelen Soner K.’nın bankadan çıktıktan sonra gasp edilmesi olayının da sorumluları olduğu öğrenildi. Bu kişilerin Soner K.’yı bir süre takip ettikten sonra sokak ortasında elektroşok cihazıyla bayıltıp yanında bulunan 150 bin TL’sini alıp kayıplara kaçtığı ortaya çıktı.
Ayrıca aynı şahısların 12 Ağustos’ta Fatih’te, Osman E. isimli vatandaşı bitcoin alma bahanesiyle kandırıp ofislerine getirdikleri ve onun da 1 milyon 300 bin TL’sini gasp ettikleri belirlendi.
6’sı da tutuklandı
Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, Salih E.S. (22), Zana A.S. (36), Kemal A. (26), Muhammed H. (21), Azat G. (23) ve Harbi Ö. (19) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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