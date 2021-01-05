"İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa etmeyi planlıyor"
Reuters'in haberine göre, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılmayı planladığı belirtildi. İş Bankası, Bali'nin istifasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 (yarın) tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' denildi.
Reuters'in haberine göre, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılmayı planladığı belirtildi.
YARIN YAPILACAK TOPLANTI ÖNEMLİ
Bloomberg Haber Ajansı'nda da yer alan habere göre ise, Bali’nin yakın bir süre içinde görevini bırakacağı belirtildi.
35 yıla yakın İş Bankası'nda çeşitli görevler üstlenen Bali'nin genel müdürlükte bayrağı devretmesi beklendiği kaydedildi.
Banka kaynakları istifa iddialarını doğrulamazken konu ile ilgili Adnan Bali’nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edildi.
Buna göre Bali, 1 Nisan 2011'de oturduğu Genel Müdürlük koltuğunu bırakacak ve bankanın yönetim kurulunda kalmayı sürdürecek. Bali'den boşalan koltuğa ise Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor.
İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
İş Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır."
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