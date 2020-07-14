İş bulamayan genç Başakşehir'de üst geçide çıktı

14 Temmuz 2020 Salı, 15:12

Yoksulluk ve işsizlik çaresizliği içinde kıvdanan Vedat Y'nin bir hafta önce cep telefonunu satarak iş bulma umuduyla İstanbul'a geldiği, Esenyurt'ta gaspa uğradığı öğrenildi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı sırada otomobiliyle olay yerinden geçen İYİ Parti Başakşehir İlçe Başkanı Tevfik Atakan Şakar, polisten müsaade isteyerek Vedat Y. ile görüştü ve yardım sözü vererek ikna etmeyi başardı.

Şakar, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Yurttaşlarımızın yaşadığı çaresizlikler bazen içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Bu yaşananlar toplumsal bir alarm. Kendisine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ile de görüşme sağlayacağız" dedi.

Vedat Y. hastanedeki kontrolünün ve karakoldaki işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.



