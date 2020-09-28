İş cinayeti: Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
24 Eylül'de, Kop Dağı'ndaki tünel inşaatında gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden Oğuzhan Orak (21), yaşam mücadelesini kaybetti.
Tünel inşaatında kısa bir süre önce çalışmaya başladığı öğrenilen Orak'ın cenazesi, Erzurum'un Aziziye ilçesinde defnedilecek.
Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, 24 Eylül Perşembe günü, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı. İşçilerden 3'ü Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alınmış, 8'i ise Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından taburcu edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali
Video Haberler
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
- Otobüste gergin anlar! Şoför ile yolcu birbirine girdi
- Kilosu 20 lira! Bu balık hem zehirli hem lezzetli
- Kasksız sürücüden şaşırtan maske savunması
- Maskesiz yolcudan akıllara durgunluk veren çözüm önerisi
- Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoke etti
- Azerbaycan, Ermenistan tankını böyle vurdu!
- Halk Tv ekranı böyle karardı
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali