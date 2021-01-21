İş cinayetine kurban giden emekçinin ailesine ödenecek 21 bin lira tazminat 24 aya bölündü

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Yıldız İnşaat ve Uysal Mühendislik firmalarının ortak yürüttükleri Ümraniye Belediyesi Sosyal Kültür Merkezi yapımı inşaatında depo malzeme sorumlusu olarak çalışan Halit Balicak, 27 Kasım 2017 günü yüksekten düşerek yaralandı.

Balicak, 2 Aralık’ta öldü. Soruşturmada alınan bilirkişi raporunda, işveren uygun sayıda ilkyardımcı bulundurmadığı, hayatını kaybeden işçi ise baret takmadığı gerekçesiyle asli olarak kusurlu bulundu. Dava sürerken mahkemeye ulaşan diğer bilirkişi raporunda ise işverenler Sırrı Çurgotay, Nurettin Uğur Avcı ve şantiye sorumlusu Levent Öztok’un gerekli önlemleri almadığı ve bu durumun kazanın oluşumuna önemli ölçüde zemin hazırladığı belirtilerek “asli kusurlu” oldukları, yaşamını yitiren işçinin ise “tali kusurlu” olduğu kaydedildi.

ÖNCE HAPİS, SONRA PARA

Uysal Mühendislik sahibi Nurettin Uğur Avcı, Yıldız İnşaat firmasının sahibi Sırrı Çurgotay ve şantiye şefi Levent Öztok, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. 10 Aralık 2020’de kararını açıklayan mahkeme, üç kişiye 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezayı paraya çeviren mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 21 bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. “Sanıkların ödeme gücü dikkate alınarak” cezanın 24 eşit takside bölünmesine karar verildi.

ÜÇ KURUŞLUK BARET

Şantiyede, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını iddia eden Halit Balicak’ın kızı Canan Balicak, “Babam 2 metreden düştü. Kafatası paramparçaydı. Bir canın bedeli bu kadar ucuz olamaz. Babama üç kuruşluk bareti bile vermediler. Eğer verselerdi benim babam yaşıyor olacaktı, ben yetim kalmayacaktım, adalet arayışına çıkmayacaktım” dedi.

‘BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜNDE KALDIM’

İş cinayeti nedeniyle aile olarak olumsuz etkilendiklerini ifade eden Balicak, “Babam öldükten 6 ay sonra annem yoğun bakıma kaldırıldı. Babama en fazla ihtiyaç duyduğum zamanlarda tek başımaydım. Hem annemin hastalığıyla hem mahkemelerle uğraştım. Bu süreçte şeker hastalığına yakalandım. Babamın bize bakmak için ölmesini kabul edemiyorum. Ben adaletin sağlanmasını, sorumlulara hapis cezası verilmesini istiyorum. Emsal niteliğinde karar istiyorum ki kimse iş cinayetinde yaşamını yitirmesin. Babam öldüğünde henüz 20 yaşındaydım. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Şu an ise 23 yaşındayım ve babamın öldüğü günde kaldım” diye konuştu.