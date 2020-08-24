İş çok ama personel yok

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Büro hizmet kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, bakanlığın taşra teşkilatında personel sayısının eksik olduğunu, “geçici görevlendirmeler” ile sorunun çözülmeye çalışıldığını bildirdi.

Sendika, personel eksikliğinin bir an önce giderilmesini istedi.

Büro Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, bakanlığın taşra teşkilatında çalışmakta olan üyelerinden vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlık bünyesindeki birimlerin özellikle ilçelerdeki mal müdürlüklerinde personel sayısının eksik olduğu yönünde bilgi geldiğine dikkat çekti.

Koronavirüs kaynaklı pandeminin, hayatın olağan akışını olumsuz etkilediğine işaret edilen yazıda, şöyle denildi: “Pandemi sürecinde milletimizin esenliği için kamu görevlilerimiz virüse karşı yoğun ve özverili bir şekilde mücadeleye devam etmektedir. Yaşanan bu sürecin de göz önünde bulundurularak birimlerdeki personel eksikliklerinin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.”

Büro Memur-Sen, birimlerdeki personel eksikliklerinin daha çok “geçici görevlendirme” yapılarak çözülmeye çalışıldığını bildirdi. Bu durumun kamu yönetiminin temel ilkeleri olan verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri ile bağdaşmadığına işaret eden Büro Memur-Sen, “Geçici görevlendirme yönteminden vazgeçilerek eksikliklerin bir an önce giderilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir” dedi.