İş dünyası 2021’e kadar karamsar

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Türkiye İş Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen ve KOBİ’leri bir araya getiren Dijital Anadolu Projesi’nin online buluşması, iş dünyasının pandemi sürecine ilişkin öngörülerini ortaya koydu.

Dünkü buluşmada konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, “Çarkların dönmeye başlamasının 2021’i bulabileceğini ve 2021’e kadar hep beraber bu sıkıntıyı paylaşarak aşmak zorunda olduğumuzu görüyorum. İşini çevirmeye çalışanların, hayatta kalmaya çalışanların planlarını yaparken 6 ay daha sıkıntılı süreci dikkatle yönetmesini tavsiye ediyorum” dedi.

ZORLUKLAR KAPIDA

Dijital Anadolu projesini TÜRKONFED işbirliğiyle Mart 2018’de Antalya’da yaptıkları toplantıyla başlattıklarını hatırlatan Aran, dijital dönüşümünü tamamlamayan kurumları zor bir geleceğin beklediğini söyledi.

KOBİ’lerin dijitalleşme adına yapılan faaliyetlere bütçe ayırması gerektiğini belirten Aran, KOBİ’lere, pandemi krizini fırsata çevirecek adımlar atmasını tavsiye etti. Öte yandan Aran, “avantajlı” kredilerle piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

ESNAF BORÇLARINA ERTELEME TALEBİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a esnafın sorun ve taleplerini ileten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kredi borçlarının tekrar ertelenmesini ve çarkların dönmesi için asgari düzeyde nakdi yardım yapılmasını talep etti.

Esnafın pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olduğunu dile getiren Palandöken, “Çek ve senetler ötelenmeli. Sınavların olduğu saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması esnasında lokanta ve restoranlara paket servis yapabilme imkânı tanınmalı” dedi.