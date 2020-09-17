İş Dünyası ve Hukuk Derneği kuruldu

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:56

Ülke ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesini sağlamak amacı ile hukukun evrensel ilke ve esaslarını gözeterek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının tasarı, müzakere ve kanunlaştırılması süreçlerinde yürütme kurumlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermeyi ve görüş bildirmeyi hedefleyen İş Dünyası ve Hukuk Derneği, aynı zamanda hukuk bilimindeki gelişmelerin iş dünyasına etkilerini araştırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticari yaşantının gelişiminde rol oynamayı vizyon edinmektedir.

IDHD Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Korhan Şengün, aynı zamanda kurucusu olduğu dernek ile ilgili, “Uzun bir süredir iş insanları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi ve bu gelişimin mevzuat, doktrin ve hukuki uygulamalar ışığında devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyorduk. İş dünyasının farklı sektörleri bakımından her zaman hukuki ve yenilikçi bakış açımızla ticari hayatın nasıl ileri taşınabileceğini arkadaşlarımızla tartışıyor ve fikir alışverişinde bulunuyorduk. Gelinen noktada, belirttiğimiz amaçlarımıza ulaşmak adına bir dernek yapılanmasının önem arz ettiğini gördük ve İş Dünyası ve Hukuk Derneği’nin kurulmasıyla en önemli adımı attık. Derneğimizin hedefleri doğrultusunda iş dünyasında işbirliği ve kişisel temasların geliştirilmesi, sektörlerin uzun zamandır karşılaştığı problemlere öncelikle hukuki olarak çözüm aranması ve yöntemlerimiz ve bakış açımızla ticari hayatım daima bir adım ileri taşınmasını amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. Nedim Korhan Şengün, Av. Gül Yanık, Av. Yeşim Yetik, Av. Gülce Ekinci, Av. M. Babür Alçı ve Av. Batuhan Birtane ile İzmir Barosu’na kayıtlı Av. Gazali Demir İDHD’nin kurucuları arasında yer almaktadır.



