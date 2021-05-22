İş insanı Ahmet Nazif Zorlu annesini kaybetti

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu (101), Denizli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:23
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu annesini kaybetti
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Denizli'de özel bir hastanede rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Saide Zorlu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, gün içerisinde annesinin durumunun ağır olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun, yarın Babadağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


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