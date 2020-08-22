İş insanının lüks villasında şüpheli ölüm: Nepal uyruklu çalışan tavana asılı bulundu
Gaziantep'te, iş adamı Ahmet Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu çalışan Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.
Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşandı. İş adamı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Video Haberler
- Mahalleliden belediyeye övgü
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun