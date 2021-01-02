İş Sanat Masal Tiyatrosu etkinlikleri çevrimiçi ve ücretsiz yayımlanacak

İş Sanat Masal Tiyatrosu, dünyaca ünlü klasik masalları minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. "Rapunzel", "80 Günde Devr-i Alem", "Uyuyan Güzel" ve "Fındıkkıran" çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:46
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İş Sanat Masal Tiyatrosu, dünyaca ünlü klasik masalları minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

3 Ocak’ta "Rapunzel", 10 Ocak’ta "80 Günde Devr-i Alem", 17 Ocak’ta "Uyuyan Güzel" ve 24 Ocak’ta "Fındıkkıran" saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan tüm masallar, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek. 


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