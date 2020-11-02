İş vaadiyle üye avı!

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

“Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların birinde “Ankara’da stajını yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Ayrıca stajyer meslektaşlarımızın, stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanarak, onların mesleki anlamda en güzel şekilde yetişmesine imkân sağlanacaktır” mesajı yer alırken, bir başka paylaşımda ise “Ankara 2 Nolu Baro’da düşünen, araştıran, bütün birimleriyle ve üyeleriyle istişare mekanizması dahilinde çözümler üreten bir anlayışla hareket edilecek ve meslekteki kıdem ortalaması da göz önünde bulundurularak genç meslektaşlarımıza her alanda öncelik tanınacaktır” denildi.

‘YAPILAN YASADIŞI’

2 No’lu Baro girişiminin bu paylaşımlarına “Yandaş baronun arkası sağlam, sanki baro değil özel meslek lisesi” sözleriyle tepki gösteren çok sayıda avukat, bunun yasal olmadığını da savundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, bu vaadin Avukatlık Yasası’na aykırı olduğuna dikkat çekerek, “Bu, ikinci baroya üye kaydını kolaylaştırmak için bir menfaat temini vaadidir. Bir çıkar karşılığı üye yapmak, avukatlık mesleğinin ahlakına, etiğine, geleneksel kültürüne ve ruhuna aykırıdır. Bizim meslek yasamızda, çıkar karşılığı iş kabul etme yasağı var. Bu baro, daha başlangıçta menfaat getirici vaatlerde bulunuyor. Artık hukuku, demokrasiyi, insan haklarını savunacak barolar yerine, menfaat temin edecek barolar geliyor” dedi.

Avukat Doğan Erkan ise, kamu kurumlarında staj yapılma olanağının mümkün olmadığını ve bunun yasaya aykırı bir vaat olduğuna dikkat çekerek, “K2 No’lu Baro’nun yakın vadede ‘baro stajı’ yaptırabileceğini zannetmiyorum. 2 No’lu baro, daha kendisi staj yaptıracak altyapısı olmadan başka yerlerde staj vaadi sunuyor” dedi.