İş yerini sopalarla basıp polise saldırdılar
Esenyurt’ta bir grup bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla bastı. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup daha sonra gözaltına alındı.
Olay, dün gece Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında geçtiğimiz günlerde ağız dalaşı meydana geldi. Karşılıklı atışmaların ardından gruptakiler akrabalarını toplayıp karşı tarafın iş yerini bastı.
Taşlı sopalı baskında iş yerinin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Kapalı olan iş yerini taşlayıp zarar veren şahıslar polisin gelmesiyle taşkınlıklarına devam etti. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıslar, polise de saldırmaya başladı. Saldırganların arasında kalan polis ekipleri, havaya silah sıkarak şahısları dağıtmak istedi.
Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi “kafama sık” diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı.
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