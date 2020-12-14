İSBAK’ın yeni yönetimi, tekrarlanan ihalede yolsuzluğu ortaya çıkardı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) AKP döneminde yaşanan “İTaksi vurgunu” ortaya çıktı. İBB’ye bağlı İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) yetkilileri, önceki dönem yöneticileri tarafından Blink&Mobilbil firma ortaklığına “adrese teslim ihale” gerçekleştirildiğini tespit etti.

“Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi” ihalesinin anılan firma üzerinde bırakılması için teknik şartname değiştirildi. Böylece yaklaşık maliyeti 57 milyon lira hesaplanan iş 65 milyon liraya ihale edildi. İBB Teftiş Kurulu müfettişi tespitleri dikkate alarak ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve kamu zararının tespit edilmesini istedi.

İSBAK yetkilileri, önceki dönem yönetimi tarafından 2018 yılında yapılan bazı ihalelerde bir dizi usulsüzlük tespit etti. Yetkililerin hazırladığı ön değerlendirme raporuna göre İSBAK eski yöneticileri 21 Haziran 2018 tarihinde, “Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi” için ihale açtı. Sonra bu ihale iptal edilerek 14 Eylül 2018 tarihinde aynı ihale tekrar yapıldı. İhalenin Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş ve MOBİLBİL Endüstri Teknolojileri Ltd. Şti. iş ortaklığına kalması sağlandı. Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 57 milyon TL hesaplandı ancak işin bu şekilde 65 milyon TL’ye ihale edildiği ortaya çıktı. Ayrıca alınan araç içi kameraların “iTaksi projesinde” öngörülen niteliklerde olmadığı da tespitler arasında yer aldı.

SİLME OPERASYONU

Yetkililer söz konusu ihalelere ilişkin 149 bin e-posta yazışmalarını inceledi. Araştırma kapsamında özellikle 23 Haziran seçimleri sonrası “İTaksi” projesinde çalışan yöneticilerin, proje ile ilgili e-postalarının çoğunu kalıcı olarak sildikleri, bu işlemi gerçekleştirme konusunda birbirlerine bilgilendirme e-postaları gönderdikleri, akabinde de belge ve bilgileri yok ettikleri tespit edildi. Ön değerlendirme raporunda yetkililerin bu incelemesi, edindikleri çeşitli belgeler ve çarpıcı tespitleri de yer aldı.

‘KAMU ZARARI OLUŞTU’

Ayrıca raporda, “İSBAK önceki dönem yöneticilerinin Blink &Mobilbil firmasına adrese teslim ihale gerçekleştirmiş olduğu, ihalenin anılan firma üzerinde bırakılması için ihalenin iptal edildiği, iptal edilen ihalenin teknik şartnamesi değiştirilmek suretiyle yeniden ihaleye çıkıldığı, ihalenin düzenlendiği tarihte döviz kurunda gerçekleşen artışa rağmen zeyilname düzenleyip ihale bedelini yeniden belirlemek gerekirken bu tedbire başvurulmayarak kamu zararı oluştuğu yönünde tarafımızca kuvvetli ön bulgulara ulaşılmıştır” denildi.

Bilirkişi incelemesi yapılarak kamu zararının tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “haklarında görevi ihmalde bulundukları ve/veya güveni kötüye kullandıkları yönünde kuvvetli şüphe oluşan İSBAK önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin, önceki dönem genel müdür ve genel müdür yardımcısının, Şatış ve Pazarlama Müdürünün, tedarik zinciri müdürünün, sinyalize sistemler müdürünün, Elektronik Sistemler Müdürünün ve Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rapor İBB Teftiş Kurulu’na yollandı. Müfettişler konuyu inceledi ve konunun ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesine karar verdi. Kurul İSBAK eski yönetici ve ihale yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSBAK İHALELERİ SORU İŞARETİ DOLU

İBB yönetimi önceki döneme ilişkin ilk büyük yolsuzluk dosyasını yargıya taşımıştı. Teftiş Kurulu’nun web sitesi ve organizasyon işi için yapılan ödemelerle ilgili raporu yer almıştı. İBB’nin kendi şirketi olan Medya A.Ş’ye ihale ettiği iş kapsamında yapılması gereken işlerin hiçbirinin İBB’ye teslim edilmediği ancak ödemelerin yapıldığı belirlenmişti.

Konuya ilişkin haberlere erişim yasağı getirilmişti. İSBAK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetimine hâkim olmadığı dönemde de dikkat çeken bir ihaleye imza atmıştı. İSBAK, 23 Haziran günü tekrarlanan İstanbul seçiminden 4 gün önce yani 19 Haziran günü çıktığı “Trafik/sinyalizasyon sistemi yazılım geliştirme hizmeti” ihalesini 5 milyon 600 bin TL ile Tam Yazılım Bilişim Elektronik ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazanmıştı. İhaleyi kazanan firmanın sahibi İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu Mustafa Furkan Tanrıverdi.