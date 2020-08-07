İşçi alımını İŞKUR'dan önce AKP İl Başkanı duyurdu!

07 Ağustos 2020 Cuma, 12:12

Siirt'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (İŞKUR) 625 temizlik işçisi ile 180 güvenlik görevlisini, çeşitli resmi kurumlarda 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.

Siirt İŞKUR'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir bilgiye yer verilmezken, duyuruyu AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’un sosyal medya hesabında yapması dikkati çekti.

AKP İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İş kur kapsamında İlimizde çalıştırılmak üzere, TYP kapsamında 625 temizlik 180 güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır, başvurular internet üzerinden online başvuru olarak yapılacaktır.İlimize hayırlı olsun"