İşçi çıkarma sinyali

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı (OSİAD) Süleyman Ekinci, İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin işveren katkı payının iki katına çıkarılmasını öngören düzenlemenin işgücü maliyetlerini yükselteceğini belirterek “Düzenleme kabul edilirse işverenler, işçi çıkarmak zorunda kalabilir ya da kaçak işçi çalıştırma yoluna gidebilir” uyarısında bulundu.

Ekinci, İstihdam Kalkanı Paketi’nde İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren payının iki katına çıkarılmasının öngörülmesine karşı yazılı açıklama yaptı. İşveren ve işçi payındaki artışın yasalaşması durumunda, istihdam kayıplarının yaşanacağını, kayıt dışılığın yaygınlaşacağını, dolayısıyla çalışma barışının bozulacağını söyleyen Ekinci, “İşletmeler kendi varlıklarını devam ettirip ettirmemenin endişesini yaşıyor” dedi.

Destek paketlerinin borçlanmayı artırdığını, ödemelerin ertelenmesi nedeniyle sonbaharda KOBİ’lerin daha büyük zorluklarla karşılaşabileceğini vurgulayan Ekinci, şöyle devam etti: “İşçi ve işveren kesimi salgının ortaya çıkardığı ağır tahribatın altından kalkmaya çalışırken işgücü maliyetlerini artıracak bir düzenlemenin gündeme gelmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Hükümetimizin, çalışma barışının korunması açısından bu niyetinden vazgeçmesini umuyor ve talep ediyoruz” dedi.