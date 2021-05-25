İşçiler, AKP’li Giresun Belediye Başkanı'nı protesto etti

25 Mayıs 2021 Salı, 20:54

Belediye-İş Sendikası’na bağlı işçiler, pankartlarla belediye binasının önüne yürümek istedi ancak polisin izin vermemesi üzerine gösterilerini Atapark’ta sürdürdüler. Burada basın açıklaması yapan Belediye İş-Sendikası Giresun Şubesi Başkanı Halil Yeşiltepe; Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve belediye yönetimiyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Yeşiltepe, “Çözümsüzlüğün nedeni; yetkililerin bir dediği diğerini tutmayan sözleri ve emeği, alın teriyle çalışan emekçileri belediyenin sırtında yük olarak gören, diyalogdan uzak, çağdışı yaklaşımlarıdır” dedi.

"SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI" İDDİASI

Başkanın seçim öncesinde kamuoyu ve işçilere, “Bırakın belediyeden işçi çıkarmayı; maaşlarını alamayan işçilerin maaşlarıyla birlikte birikmiş ikramiyelerini bile ödeyeceğiz” sözünü tutmadığını söyleyen Yeşiltepe, şöyle devam etti:

“Sayın Başkan, göreve geldiğinden hemen sonra işçi ve memur arkadaşlarımızı işten çıkarmıştır. Kadrolu işçilerin 2018-2019 yılından kalma tüm sosyal alacaklarını, fazla mesailerini ödemediler. Bunlar yetmezmiş gibi 30 kadrolu arkadaşımızı kendi istekleri dışında hukuksuzca emekli olmaya zorlandılar. Giresun A.Ş. bünyesinde çalışan üyelerimizin toplu sözleşmeden doğan 3,5 aylık farkları ve çeşitli yerlerde yapılan mesailerini ödememiştir. İlave zam sözünde durmamıştır. Şenlikoğlu, verdiği kararlar kesin olan, yani mahkemeye itirazı bile mümkün olmayan Anayasal Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu sözleşmeyi bile uygulamamıştır.”

“BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK, EDEP YAHU!”

“Siz önce yaptığınız israftan, yandaşlarınızın cebini doldurmaktan vazgeçin” sözleriyle konuşmasını sürdüren ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na seslenen Yeşiltepe, “Masa başında çalışan kadın üyelerimizi temizlik işleri, park bahçelere sürerek, emekçileri işten atmayla tehdit ederek, sendika değiştirmeye zorlayarak, onların ekmekleriyle oynayarak, alın terinin karşılığını vermeyerek başınız göğe mi erecek” diye sordu.

Yeşiltepe, sözlerini; “Bu insanların yüzüne nasıl bakacaksınız, edep yahu, biraz edep, biraz insaf, biraz hakkaniyet. Emekçilere baskı yapmayın. Onların alın terinin karşılığını terleri kurumadan ödeyin. Sayın Başkan, sürgün ettiğiniz, tehdit ettirdiğiniz, işten attığınız Giresun çocukları bu zulmü asla unutmayacaktır. Haksızlığa, hukuksuzluğa direnmeye devam edeceğiz” cümleleriyle bitirdi.