Tersane işçisi yaşamına son verdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tersane işçisi Mehmet A. (38), evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

DHA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:04
Tersane işçisi yaşamına son verdi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tersanede işçi olarak çalışan Mehmet A.'dan haber alamayan babası, kontrol etmek için evine gitti. Daireye giren baba, oğlunun kendisini astığını görüp, 112 Acili aradı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Mehmet A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet A.’nın cenazesi, morga kaldırıldı.


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