İşçiler aşılanmıyor, ölümler artıyor

19 Şubat 2021 Cuma, 10:57

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, işçilerin aşılama takviminde neden öncelikli grupta olmadığını sordu.

Covid-19’dan en fazla etkilenen alanlar arasında iş ve çalışma hayatının geldiğini hatırlatan CHP'li Demirtaş, "Salgında 1 yılı geride bırakmak üzereyiz. Geçen bu bir yılda işçiler işverenlerin insafına bırakıldı. Üretim baskısı altında ezilen işçiler açlıkları ile sağlıkları arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. Bunun sonucunda da Covid-19 işçiler arasında hızla yayıldı ve çok sayıda işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; Ocak 2021’de en az 199 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin %41’i Covid-19 nedeniyle vefat etti. İşçiler yüksek risk grubunda olmalarına rağmen aşılama takviminde öncelikli grup içinde yer almıyor” dedi.

Demirtaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemi ile verdiği önergesinde şunları ifade etti;

“İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre;2020 yılında yaşanan işçi ölümlerinin %31’i Covid-19 nedeniyle gerçekleşmiş, 741 işçi Covid-19’a yakalanarak hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Tüm iş kollarında çalışan işçiler büyük bir risk altındadır. Ancak içinde bulundukları riskli duruma rağmen işçiler, Covid-19 aşısının uygulanmasında öncelikli gruplar arasında yer almamaktadır. Oysa işçiler arasında bulaş oranı da, virüs nedeniyle ölüm oranı da çok yüksektir. Bu nedenle işçilerin de öncelikli gruplar arasında olması gerekmektedir. Covid-19 nedeniyle, en üst düzeyde önlemlerin alındığı dönemde bile ekonomide çarkların dönmesi için işçiler feda edilmiş ve çalışmak zorunda bırakılmıştır. Ülkemizdeki kötü ekonomik yönetimin faturasını işçilerimiz canları ile ödemiştir. O dönemde sosyal devletin gereği olarak işçilere sahip çıkmayan Ak Parti İktidarı’nın, en azından aşılama sürecinde işçilerimize sahip çıkması gerekmektedir"

ÜRETİM BASKISI İŞÇİLERİ CANINDAN EDİYOR

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

"İşverenlerin üretim baskısı ile işyerlerinde, Covid-19 testi pozitif çıkan işçileri sakladığı, işçileri ücretli izne göndermediği, çalışmaya devam ettirdiği hatta bazı işyerlerinde işçilerin Covid-19 testi yaptırmasına bile izin verilmediğine dair haberler basın yayın organlarına yansımıştır. İşverenlerin, işçi sağlığını hiçe sayan bu yaklaşımı sonucunda, pek çok işçi hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir."

HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

"Ülkemizde ilk olarak Mart 2020’de görülen Covid-19 virüsü iş ve çalışma hayatında çok büyük olumsuzluklara neden olmuştur. Virüs işçilerin kalabalık bir şekilde bulunduğu fabrika ve iş yerlerinde hızlı bir şekilde yayılmıştır. Pek çok fabrikada, işçilerin salgından korunması için gerekli olan maskeler zamanında ve yeteri kadar tedarik edilememiş, çalışma ortamları ile sosyal donatı alanlarında mesafe kurallarına uyulmamış, gereken hijyen de sağlanamamıştır. Evlerden dışarı çıkılmaması telkinlerinin yapıldığı ve sosyal hayatı durduracak tedbirlerin alındığı dönemlerde de fabrikalar çalışmaya devam etmiştir. Sağlıkları ile açlıkları arasında kalan işçiler çalışmaya mecbur kalmıştır. Bu nedenle, Covid-19 işçiler arasında çok hızla yayılmıştır, maalesef yayılmaya da devam etmektedir” diyen CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1)Bakanlığınızın sorumluluğunda olan işçiler, Covid-19 aşılama planlaması içinde hangi grupta yer almaktadır?

2)Bakanlığınızın sorumluluğunda olan işçiler için toplam ne kadar doz aşı gerekmektedir? Bu konuda Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır?

3)Bakanlığınızca işçi sayısının yüksek olduğu, üretime aralıksız devam eden iş yerleri ve fabrikalarda çalışan işçilerin öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı’ndan bir talepte bulunulmuş mudur?















