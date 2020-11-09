İşçilere 'AKP'ye üyelik' zorbalığı
AKP’li belediyelerde çalışan taşeron işçilerin zorla ve işleri ile tehdit edilerek AKP üyesi yapıldığı iddiaları Meclis'e taşındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, AKP’li belediyelerde çalışan taşeron işçilerin zorla ve işleri ile tehdit edilerek AKP üyesi yapıldığı iddialarına yanıt istedi.
Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, “Ülke genelinde, AKP’li Belediyelerde taşeron işçi olarak çalışanlara AKP üyelik formları dağıtıldığı, işini kaybetme korkusu ile bazı işçilerin bu formları doldurduğu, imzalamayanların ise fişlendiği ve baskı altında olduğu iddiaları gündeme gelmiştir. Benzer şekilde AKP mitinglerine de taşeron işçilerin götürüldüğü ve miting alanında imza alındığı iddiaları mevcuttur” ifadelerine yer verdi.
Karabıyık’ın Soylu’nun yanıtlaması için yönelttiği sorular ise şöyle:
-AKP’li Belediyelerin bünyelerinde çalışan taşeron işçilere AKP üyelik formu dağıtıldığı doğru mudur?
-Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKi’de çalışan taşeron işçiler, işleri ile tehdit edilerek AKP üyesi yapılmış mıdır?
-Sözleşmeli çalışan personele “üye olmazsanız tekrardan sözleşme yapmayız” tehditleri yapıldığı doğru mudur?
-Son bir yılda belediyelerin taşeron işçilerinden kaç kişi AKP üyesi yapılmıştır?
-AKP mitinglerinde Belediyelerin taşeron işçilerinden yoklama alınmış mıdır?
-Sadece çalışan işçilere değil AKP’li Belediyelere yapılacak iş başvurularında da üyelik istendiği doğru mudur?”
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