İşçinin can güvenliği patronun insafında

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçinin hayatını kaybetmesine tepki göstererek, her yıl 1500’den fazla işçinin yani her gün 4 işçinin iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

DENETİM YOK

Atalay, “Kaza yaşanan iş yerlerinin yüzde 90’ında maalesef sendika yok, birçoğu ise kayıtdışı. Sendikal örgütlülük sağlanır ve kayıtdışı da engellenirse iş kazalarının önüne büyük ölçüde geçilir” dedi.

Denetimsizlik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle her gün yüzlerce iş kazası yaşandığını aktaran Atalay, “Kaza yaşanan işyerlerinin yüzde 90’ında maalesef sendika yok, birçoğu ise kayıtdışı. Sendikal örgütlülük sağlanır ve kayıtdışı da engellenirse iş kazalarının önüne büyük ölçüde geçilir. Her seferinde, bu son olsun diyoruz ama olmuyor” dedi. Atalay, şöyle devam etti:

“Ülkemizde yakın dönemde Soma, Ermenek ve Siirt’te maden facialarını yaşadı. Traktör römorklarında tarlalara taşınan tarım işçileri kazalara kurban gitti. Canımızı yakan, yuvaları yıkan, çocukları yetim bırakan bu kazalardan maalesef kimse yeterli dersi çıkartmadı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda belki mevzuatta eksiklik yok ama denetleme yok. İşçilerin can güvenliği patronun insafına bırakılmamalı. Kimi işverenler 15-20 liralık baretin, 50-60 liralık koruyucu kemerin hesabını yapıyor.”