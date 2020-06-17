İşçinin kefen parasına göz dikildi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun, kıdem tazminatı konusunda yeni bir çalışma yürütülmesine sert tepki gösterdi.

Cemil Ciğerim
17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00
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AKP iktidarlarının emekçilerin kazanılmış haklarını yıllar içinde adım adım budadığını vurgulayan Hancıoğlu, kıdem tazminatı hakkının ise işçilerin ellerinde kalan son hak olduğunu söyledi.

Hancıoğlu, “Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesi, dayanağıdır. Devletin kasasındaki kara gün parasını bile harcayanlar, şimdi işçimizin kefen parasına göz dikme cüretini gösteriyorlar” dedi.


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