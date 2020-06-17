İşçinin kefen parasına göz dikildi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun, kıdem tazminatı konusunda yeni bir çalışma yürütülmesine sert tepki gösterdi.
AKP iktidarlarının emekçilerin kazanılmış haklarını yıllar içinde adım adım budadığını vurgulayan Hancıoğlu, kıdem tazminatı hakkının ise işçilerin ellerinde kalan son hak olduğunu söyledi.
Hancıoğlu, “Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesi, dayanağıdır. Devletin kasasındaki kara gün parasını bile harcayanlar, şimdi işçimizin kefen parasına göz dikme cüretini gösteriyorlar” dedi.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden AKP'ye 'Titanik' göndermesi
- Bodrum'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi