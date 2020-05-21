İşçinin kıymeti yokmuş!

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Industriall Avrupa otomotiv komitesi nisan ve mayıs aylarında iki kez toplantı yaptı. Toplantılarda salgının etkileri, yeniden üretim koşulları, yapılan yardım ve destekler raporlaştırıldı. Birleşik Metal İş Sendikası söz konusu toplantıları raporlaştırdı. Dikkat çekici notlar ve bilgiler içeren rapor, gözleri Türkiye otomotiv sektöründe neler oluyora çevirdi.

Dünya artık yeniden sağlıklı üretim koşullarına, hangi önlemlerin alınması gerektiğine kafa yoruyor. Türkiye’de işçilerin üç kat fazla hastalığa yakalanmış oluğunu hatırlatan Birleşik Metal İş Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Bu dönemde gördük ki işçinin hiç kıymeti yokmuş. Sokak yasaklarının olduğu zamanlarda bile çarklar dönsün diye özel izinler çıkardılar” dedi.

RİSK YÜKSEK

Yeniden güvenli üretim konusunda Serdaroğlu’nun verdiği bilgi özetle şöyle: Türkiye üretimi tam kapasite ile sürdürecek durumda değil. Çünkü işyeri düzenlemeleri salgın koşullarına uygun değil. İşçilerin aralarında gizli mesafe bırakmaları her işyerinde olanaksız görünüyor. Yemekhaneler servis araçları, dinlenme yerleri hepsi ayrı ayrı sorun ortaya çıkaracak yerler olarak karşımızda. Bunların salgın koşullarına uygun hale getirilmesi pek mümkün görünmüyor. Salgının tekrar yayılma riski oluşabilir.

Avrupa’daki özgün uygulamalar ve bunlara karşı hayata geçirilen yaptırımlar çok disiplinli ve katı bir şekilde uygulanıyor. Ancak Türkiye’deki kuralsızlık herkesin malumu. Bu nedenle uzun bir süre şirketlerin tam kapasite ile ve uygun koşullarda üretime geçmeleri oldukça zor. Bu nedenle olabildiğince kademeli ve titizlikle tüm kurallara uyarak üretimi sürdürmelerinde fayda var.

Türkiye’nin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hayata geçirmesi nesnel durumlar nedeniyle pek mümkün değil, oradaki uygulamalar bize de sürekli raporlar halinde geliyor. Örneğin servis ve kantin uygulamaları, vardiya düzenlemeleri bizde uygulamada zorluklar yaşanılacak durumlar. Bunlarla ilgili henüz bizdeki işyerlerinde bir farklı durum söz konusu değil.

OTOMOTİVDE YENİDEN ÇALIŞMANIN KURALLARI

- İşe girerken birçok ülkede ateş ölçümü zorunlu hale getirildi.

- Kantin, yemekhane, ara dinlenme odaları gibi yerlerde sandalye düzeni 1.5 metre aralıklı olacak.

- Çoğu otomotiv şirketi, üretim alanında 1.5 metre kuralının uygulanamayacağı yerlerde maske giymeyi zorunlu kıldı.

- VW, Bosch gibi şirketler kendi maskelerini üretiyor.

- VW, Bosch gibi şirketler korona testlerini zorunlu kılıyor, kendisi yapıyor.

- Toplu taşıma önerilmiyor. (Ortak araba, bir araçta en fazla iki kişi.)

- Ekipman ve ortak alanların temizliği, turnikelerin kart okuyucuların ve kapıların dezenfektasyonu, kantin ve tuvaletlerde dezenfektan bulundurulması zorunlu kılındı.

- Kantinler genellikle kapalı.

- Mümkünse işyerine iş elbiseleri ile gelinecek.

- Karşılaşmaları engellemek için vardiyalar arasında boşluk bırakılacak. Kalabalık toparlanma engellenecek.