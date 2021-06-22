IŞİD'in sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı

22 Haziran 2021 Salı, 15:41

MİT, silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı belirlenen 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Kasım Güler'i takibe aldı. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kasım Güler, 15 Haziran'da Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp, yakalanan ilk IŞİD mensubu olan Güler'in üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ve gizli bilgiler ele geçirildi.

Yaklaşık bir hafta sorgulanan Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Güler, daha sonra 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'patlayıcı madde bulundurmak' ve '6139 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

1014 YILINDA IŞİD'E KATILDI

Terörist Kasım Güler'in, 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan alanına geçerek, İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek, IŞİD'e katıldığı belirtildi. Örgüt içinde 2018'de sözde üst düzey görevlerde yer aldığı belirlenen Kasım Güler'in, sözde 'Türkiye vilayeti' sorumluluğunun ardından ise IŞİD'in 'Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu' olduğu öğrenildi.