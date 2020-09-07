IŞİD'in 'Türkiye emiri' Mahmut Özden’de Covid -19 çıktı
Adana’da düzenlenen operasyonunda yakalanan IŞİD'in 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’de yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanıldı.
20 Ağustos’ta terör örgütü IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden yakalanmıştı.
Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği belirtilen Özden, oğlu Hamza Özden ile aynı operasyonda tutuklanan IŞİD üyesi Hüseyin Coşkun'da Covid-19 tespit edildiği öğrenildi.
GARDİYAN VE POLİSLERE TEST YAPILDI
Testleri pozitif çıkan IŞİD üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı kaydedildi.
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