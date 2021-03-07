İSİG açıkladı: Şubat ayında en az 138 işçi yaşamını yitirdi

07 Mart 2021 Pazar, 13:36

İSİG Meclisi tarafından her ay düzenli olarak açıklanan iş cinayetleri raporunun yenisi yayımlandı.

İSİG Meclisi’nin “Salgın Yönetimine Karşı Direniş ve Dayanışma Kazanacak” başlıklı raporunda yüzde 75’ini ulusal basından, yüzde 25’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Şubat ayında en az 138 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

"COVİD 19, İŞÇİ SINIFI HASTALIĞIDIR"

Açıklanan raporda ayrıca Covid-19’un işçiler üzerinde etkisine dikkat çekilirken, “İşçi sağlığı açısından en görünür sonuç ise ortada! İSİG Meclisi olarak bizim tespit edebildiğimiz Covid-19 nedenli işçi ölüm sayısı ise en az 858. Bu ölümler en çok sağlık, belediye, eğitim, büro, fabrika (tekstil-metal), özel güvenlik ve taşımacılık işkollarında meydana geldi. İşçilerin çok farklı kesimlerinden olan ölümler, tüm işyerlerinde salgına karşı sağlık-güvenlik önlemlerinin alınmadığının veya yetersiz alındığının bir göstergesidir. Tabi, tespit edemediğimiz ‘faal’ işçi ölümlerini ve özellikle işçilerin ailelerini, emeklileri de ekleyince ölümlerin yüzde 95’inin işçi sınıfı bileşeni olduğunu görebiliyoruz. Yani Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır…” ifadelerine yer verildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:

- 138 emekçinin 113’ü ücretli (işçi ve memur),

- 25’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf)

- Ölenlerin 7’si kadın işçi, 131’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ticaret, sağlık ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

- Dört çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.

- 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 46 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ticaret, büro, sinema, eğitim, inşaat, taşımacılık, gemi, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri.

- 5 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Suriyeli, 1’i İranlı ve 1’i Ugandalı.

- Ölen işçilerin 6’sı sendikalı. Sendikalı işçiler tekstil ve sağlık işkollarında çalışıyordu.